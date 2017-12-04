Пострадавший от взрыва газа дом в Усть-Куте обследуют комплексом "Струна"

ИРКУТСК, 4 дек — РИА Новости. При обследовании состояния пятиэтажного дома в городе Усть-Куте, где взорвался баллон с газом, будет использован мобильный диагностический комплекс "Струна", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в многоквартирном доме города Усть-Кута произошел взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Погиб один человек, трое пострадали, из низ двое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители региональных министерств, службы строительного надзора, ГУМЧС России в Иркутской области.

По данным пресс-службы правительства, в Усть-Кут также прибудут представители предприятия "Иркут-инвест", которые проведут оценку здания, структуры МЧС с помощью специальной аппаратуры проверят дом на устойчивость.

"Достигнута договоренность со структурами МЧС, которые предоставят для обследования дома, пострадавшего в результате газового хлопка, мобильный диагностический комплекс "Струна" вместе со специалистами и в короткий срок проверят устойчивость здания", — говорится в сообщении пресс-службы.

Комплекс "Струна" представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций и последующего анализа их прочности и устойчивости.