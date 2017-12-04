Водителя, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, задержал другой автомобилист

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Пьяный водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Нижнем Новгороде, и попытался скрыться с места ДТП, но его догнал и задержал другой автомобилист, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
"Предполагаемый виновник аварии, не оказав помощи пострадавшим, попытался скрыться с места происшествия. Но сделать это ему не позволил неравнодушный нижегородец, который на своем автомобиле проследовал за иномаркой и смог остановить нарушителя", — говорится в сообщении.
Подъехавшие сотрудники ГИБДД, установили, что за рулем автомобиля Opel находился мужчина 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве пояснили, что за 4 года водительского стажа он уже неоднократно нарушал правила дорожного движения.
В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если водителя признают виновным в совершении ДТП, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.