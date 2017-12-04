Информация о "минировании" здания в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалисты не обнаружили взрывное устройство в пятиэтажном административном здании в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверке помещений административного здания по адресу: улица Большая Лубянка, дом 21, строение 1 после звонка с угрозой взрыва.

"Угроза взрыва не подтвердилась. Люди из здания не выводились", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.