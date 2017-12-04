Адвокат попросил отпустить Серебренникова на премьеру балета "Нуреев"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Защита просит отпустить режиссера Кирилла Серебренникова на премьеру балета "Нуреев", однако шансы на это ничтожны, заявил журналистам в понедельник адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"Мы подали соответствующие ходатайство, однако шансы, что моего подзащитного отпустят на премьеру, ничтожны", — сказал защитник.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста Серебренникова.

Кроме того, суд оставил без изменения решение о продлении ареста экс-директору "Гоголь-центра" и экс-генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и о продлении домашнего ареста гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.

Премьера балета состоится 9 и 10 декабря на исторической сцене Большого театра.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.