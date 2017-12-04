Жителя Пензы будут судить по обвинению в захвате заложниц в сауне

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в захвате заложниц в местной сауне, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 октября на территории гостиничного комплекса "Галеон" был задержан 32-летний мужчина, который, по версии следствия, взял в заложницы двух женщин в сауне в Пензе, угрожал им оружием. Никто не пострадал. Задержанный обвиняется по статье "незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух лиц". Ему грозит до пяти лет заключения. По данным СК, он арестован и признал вину.

"Собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению незаконного лишения свободы двух лиц. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый 6 октября в состоянии алкогольного опьянения находился в сауне на улице Бакунина в Пензе, где у него произошла словесная ссора с администратором, после чего он решил лишить свободы ее вместе с другой сотрудницей заведения. Следователи выяснили, что мужчина закрыл здание изнутри, достал из своей сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат Калашникова и, угрожая ими, запретил девушкам покидать сауну без его разрешения.

"С целью исключения побега девушек он достал из своей сумки наручники, браслеты которых застегнул на руках потерпевших, сковав их между собой. Кроме того, он демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты. Девушки были незаконно лишены свободы и возможности передвижения вплоть до момента их освобождения сотрудниками СОБР", — говорится в сообщении.