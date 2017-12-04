Песков не стал комментировать запрашиваемый прокурором срок для Улюкаева

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которому обвинение попросило дать 10 лет колонии.

"Никак. Мы это не комментируем",- сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать запрашиваемый прокурором срок заключения для экс-министра.

Ранее прокурор попросил лишить бывшего главу Минэкономразвития всех орденов и званий и назначить ему наказание в виде десяти лет колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По версии следствия, экс-министр взял 2 миллиона долларов за заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Сам Улюкаев произошедшее называет провокацией.