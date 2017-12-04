Подъезд дома, пострадавший от взрыва газа в Оренбуржье, может обрушиться

УФА, 4 дек – РИА Новости. Доступ жильцов в подъезд дома в Новотроицке Оренбургской области, где в субботу взорвался бытовой газ, категорически запрещен, поскольку велика вероятность обрушения конструкций, сообщила мэрия.

Бытовой газовый баллон взорвался в пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк, пострадал один мужчина, он госпитализирован с ожогами. Из дома были эвакуированы 150 жильцов, после проверки конструкций жильцы неповрежденных подъездов в воскресенье вернулись в квартиры. Следствие устанавливает личность того, кто поджег газо-воздушную смесь в квартире на четвертом этаже, где был эпицентр взрыва. На территории города действует режим ЧС регионального уровня.

"В пострадавшем подъезде проживали 26 человек, разрушения в разной степени коснулись 20 квартир. Доступ людей в них категорически запрещен, поскольку велика вероятность обрушения конструкций. Личные вещи и уцелевшая мебель проживающих находятся под круглосуточной охраной полиции", — сообщает мэрия.

По предварительному прогнозу, в части дома, где произошло ЧП, будут проведены восстановительные работы с укреплением смещенных плит и последующим проведением ремонтных работ внутри квартир. Сейчас в поврежденной части дома отключены газо-, электроснабжение и системы подачи воды и тепла. В остальной части дома все жизнеобеспечивающие системы действуют в штатном режиме.

В мэрии сообщают, что на данный момент 18 пострадавшим семьям выдано по 10 тысяч рублей компенсации. Вопросом выделения другой материальной помощи занимается правительственная рабочая группа.

По данным администрации, семья, проживавшая этажом выше квартиры, где произошел взрыв, и где есть инвалид, будет в ближайшем времени перевезена в одно из муниципальных жилых помещений Новотроицка. Перевезут и все их вещи.

"Остальные семьи продолжают находиться в Новорудном в пункте временного размещения. Они обеспечены раскладушками, подушками, одеялами и постельными принадлежностями. Осуществляется подвоз горячего питания. Есть семьи, которые разместились у родственников", — добавляет мэрия.