В Ульяновске выясняют, почему инвалидов с собаками не пустили в автобус

САМАРА, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура проверит автовокзал в Ульяновске, где инвалидов с собаками-поводырями не пускали в автобус, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
"Прокуратурой проводится проверка видео, размещенного в сети Интернет, где должностные лица попытались блокировать доступ в автобус двум гражданам с ограниченными возможностями, сопровождаемым собаками-поводырями… В связи с этим прокуратура проверяет соблюдение администрацией автовокзала требований законодательства об охране интересов инвалидов", — сказал Зима.
"Эту ситуацию мы можем назвать недоразумением. Конечно, людей посадили на автобус. Они благополучно уехали. Никаких нормативных актов, запрещающих проезд людей-инвалидов с собаками-поводырями нет. Все эта ситуация недоработка перронного контролера", — сообщила РИА Новости заместитель генерального директора автовокзала Людмила Кубрина.