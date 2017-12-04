В Ульяновске выясняют, почему инвалидов с собаками не пустили в автобус

САМАРА, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура проверит автовокзал в Ульяновске, где инвалидов с собаками-поводырями не пускали в автобус, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Инцидент произошел 3 декабря на центральном автовокзале в Ульяновске. Видеоролик, где запечатлен конфликт контролеров автобуса и пассажиров, попытавшихся зайти в салон с собаками-поводырями, был размешен в интернете и вызвал широкое обсуждение. На записи видно, как люди с инвалидностью по зрению пытались пройти с животными в автобус, однако сотрудники вокзала заявили, что пассажиры обязаны заплатить за провоз собаки.

"Прокуратурой проводится проверка видео, размещенного в сети Интернет, где должностные лица попытались блокировать доступ в автобус двум гражданам с ограниченными возможностями, сопровождаемым собаками-поводырями… В связи с этим прокуратура проверяет соблюдение администрацией автовокзала требований законодательства об охране интересов инвалидов", — сказал Зима.

Как отметили на ульяновском автовокзале, пассажиры уехали из Ульяновска 3 декабря своим рейсом. Там добавили, что руководство автовокзала о ситуации осведомлено и примет меры, чтобы не допустить подобных конфликтов с пассажирами в дальнейшем.

"Эту ситуацию мы можем назвать недоразумением. Конечно, людей посадили на автобус. Они благополучно уехали. Никаких нормативных актов, запрещающих проезд людей-инвалидов с собаками-поводырями нет. Все эта ситуация недоработка перронного контролера", — сообщила РИА Новости заместитель генерального директора автовокзала Людмила Кубрина.