Эксперт объяснил, почему прокурор может требовать лишить Улюкаева госнаград

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор вправе требовать лишить экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева государственных наград, так как вменяемое ему преступление относится к категории особо тяжких, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.
При этом, по его словам, прокурор должен обосновать (указать конкретные данные о личности), почему невозможно сохранение званий, чинов и орденов.
"Кроме того, перечень правоограничений, указанных в уголовном законе, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, то есть прокурор не вправе требовать о назначении наказания в виде лишения ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих квалификационный характер", — заключил Синицын.
Обвинение в понедельник потребовало для обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти". Прокурор также попросил Замоскворецкий суд Москвы лишить Улюкаева орденов и званий. Также он предложил суду запретить Улюкаеву занимать должности на госслужбе.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.