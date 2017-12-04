Эксперт объяснил, почему прокурор может требовать лишить Улюкаева госнаград

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор вправе требовать лишить экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева государственных наград, так как вменяемое ему преступление относится к категории особо тяжких, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

"В уголовном законе говорится, что при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. То есть прокурор (государственный обвинитель) формально вправе требовать для Алексея Улюкаева наказания в виде лишения почетного звания, классного чина и ордена, так как инкриминируемое ему преступление относится к категории особо тяжких", — сказал Синицын.

При этом, по его словам, прокурор должен обосновать (указать конкретные данные о личности), почему невозможно сохранение званий, чинов и орденов.

"Кроме того, перечень правоограничений, указанных в уголовном законе, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, то есть прокурор не вправе требовать о назначении наказания в виде лишения ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих квалификационный характер", — заключил Синицын.

Обвинение в понедельник потребовало для обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти". Прокурор также попросил Замоскворецкий суд Москвы лишить Улюкаева орденов и званий. Также он предложил суду запретить Улюкаеву занимать должности на госслужбе.

Улюкаев награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2015), медалью П.А. Столыпина 1 степени (2016), медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (2015), а также благодарностью президента и правительства РФ.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.