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Происшествия

Эксперт объяснил, почему прокурор может требовать лишить Улюкаева госнаград

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (505)
14:2904.12.2017
(обновлено: 15:08 04.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Архивное фотоЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор вправе требовать лишить экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева государственных наград, так как вменяемое ему преступление относится к категории особо тяжких, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прокурор попросил лишить Улюкаева орденов и званий
"В уголовном законе говорится, что при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. То есть прокурор (государственный обвинитель) формально вправе требовать для Алексея Улюкаева наказания в виде лишения почетного звания, классного чина и ордена, так как инкриминируемое ему преступление относится к категории особо тяжких", — сказал Синицын.

При этом, по его словам, прокурор должен обосновать (указать конкретные данные о личности), почему невозможно сохранение званий, чинов и орденов.

"Кроме того, перечень правоограничений, указанных в уголовном законе, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, то есть прокурор не вправе требовать о назначении наказания в виде лишения ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих квалификационный характер", — заключил Синицын.

Обвинение в понедельник потребовало для обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти". Прокурор также попросил Замоскворецкий суд Москвы лишить Улюкаева орденов и званий. Также он предложил суду запретить Улюкаеву занимать должности на госслужбе.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обвинение потребовало для Улюкаева десять лет колонии
Улюкаев награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2015), медалью П.А. Столыпина 1 степени (2016), медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (2015), а также благодарностью президента и правительства РФ.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай Коба
Где взяткодатель, почему его нет в суде?Я не защищаю Улюкаева, вор должен сидеть в тюрьме. Но корзинку ФСБ брало не в момент ее передачи. Так можно подсунуть что угодно и кому угдно. В структурах известных это делают красиво, была бы команда.
14:41
04.12.2017
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