Экс-глава "Седьмой студии" отказался давать показания на Серебренникова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, обвиняемый в мошенничестве, заявил, что отказался давать показания на режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мне как-то позвонил журналист и спросил, а правда, что показания вашего подзащитного легли в основу обвинения другой фигурантки дела — Софьи Апфельбаум. Вот как следствие использует наши показания! После таких вещей мы приняли решение не давать показания по данному делу", — заявил в суде адвокат Итина Юрий Лысенко.

Сам Итин поддержал своего адвоката и добавил, что следствие обмануло его.

"Следствие использует мою изоляцию для того, чтобы воздействовать на меня и на других фигурантов дела. Я хочу заявить, что я никаких показаний на Серебренникова не давал, следствие обмануло и меня, и его. Я считаю, что продление моего домашнего ареста незаконно, я прошу отменить решение суда", — сказал Итин.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.