Шахтное оборудование "Распадской" не пострадало от возгорания

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Шахтное оборудование "Распадской" (Кемеровская область) не было повреждено в связи с аварией, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Evraz, в состав которой входит предприятие.

"В 11.36 на поверхности дегазационной скважины на территории шахты "Распадская" было обнаружено возгорание. Люди были выведены из шахты. Пострадавших нет. Шахтное оборудование не повреждено. Сейчас возгорание локализовано. Создан специальный штаб, который определит причину происшествия", — сказали в Evraz.

Сообщение о возгорании в устье дегазационной установки на территории шахты поступило в экстренные службы в 11.40 по местному времени (7.40 мск) в понедельник. Из "Распадской" самостоятельно эвакуировались на поверхность 456 горняков. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Четыре человека остаются под землей для жизнеобеспечения шахты, им ничего не угрожает.

Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность шахты — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. На сегодняшний день на шахте подготовкой и отработкой запасов занимаются семь подготовительных и четыре добычных участка. В среднем ежемесячно добывается от 420 до 720 тысяч тонн угля. В конце ноября "Распадская" досрочно выполнила годовой план добычи, получив более 5,5 миллиона тонн угля.