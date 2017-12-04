СК назвал причину взрыва газа в жилом доме под Оренбургом

УФА, 4 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа в жилом доме в Оренбуржье произошел в результате умышленных действий неизвестных лиц, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщает СК РФ по Оренбургской области.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома были эвакуированы 150 жильцов, после проверки конструкций жильцы неповрежденных подъездов вернулись в квартиры в воскресенье.

"Следствие считает, что неустановленные лица, находясь на четвертом этаже жилого дома, совершили поджог скопившейся газовоздушной смеси бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества путем поджога",- говорится в сообщении следователей.

В понедельник мэрия Новотроицка заявляла, что в воскресенье была новая угроза взрыва газа — житель Новотроицка открыл конфорки в доме и создал опасность для соседей, возможный инцидент удалось предотвратить.