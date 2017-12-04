Пожарные ликвидировали возгорание на шахте "Распадская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС Кемеровской области ликвидировали возгорание в дегазационной скважине на территории шахты "Распадская" (ПАО "Распадская", входит в группу Evraz) в Междуреченске, сообщил РИА Новости представитель областного главка ведомства.

Сообщение о возгорании в устье дегазационной установки на территории шахты поступило в экстренные службы в 11.40 по местному времени (7.40 мск). Из "Распадской" самостоятельно эвакуировались на поверхность 456 горняков. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Четыре человека остаются под землей для жизнеобеспечения шахты, им ничего не угрожает.

"Пожар на поверхности "Распадской" потушен. В 15.48 (11.48 мск) объявлена ликвидация возгорания. Никакой угрозы нет, никто не пострадал. В причинах происшествия будет разбираться Ростехнадзор", — сказал собеседник агентства.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области: три шахты, разрез, одноименную обогатительную фабрику, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность шахты — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.