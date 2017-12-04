Гендиректора "Аэропортов Красноярья" подозревают во многомиллионной взятке

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело о получении многомиллионой взятки генеральным директором ФКП "Аэропорты Красноярья", который уже является фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте Яна Стрижова.

Ранее СК сообщил, что генеральный директор ФКП "Аэропорты Красноярья" и его заместитель подозреваются во взятках на общую сумму более чем 2 миллиона рублей.

По словам Стрижовой, новое дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении гендиректора следствие возбудило по результатам рассмотрения материалов проверки, проведенной Красноярской транспортной прокуратурой.

"Предварительно установлено, что генеральный директор получал взятки от руководителя строительной организации за лоббирование интересов и общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности между данной организацией и ФКП "Аэропорты Красноярья". Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 7 миллионов рублей", — сказала Стрижова.

В настоящее время подозреваемый арестован.

ФКП "Аэропорты Красноярья" создано в 2012 году после реорганизации ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка". В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на сайте предприятия.