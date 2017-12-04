В Саратове вынесли приговор мужчинам, домогавшимся фельдшера скорой

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое мужчин, обвиняемых в домогательстве фельдшера скорой помощи в Саратове, получили по восемь лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее СК сообщил, что в Саратове днем 11 февраля в "скорую" поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз. По версии следствия, приехавшая на вызов 27-летняя фельдшер зашла в квартиру, в которой находились пятеро мужчин, хозяин жилья закрыл за ней дверь, после чего от медика потребовали снять с себя одежду. Девушка закрылась в ванной и вызвала полицию, но из-за угроз в ее адрес вышла из комнаты.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех жителей областного центра… приговором суда мужчинам назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.