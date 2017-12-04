В Саратове вынесли приговор мужчинам, домогавшимся фельдшера скорой

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое мужчин, обвиняемых в домогательстве фельдшера скорой помощи в Саратове, получили по восемь лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех жителей областного центра… приговором суда мужчинам назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.