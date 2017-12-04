Под Пензой более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. В Пензенской области из-за непогоды в ночь на понедельник произошли новые аварии на линиях электропередачи, частично оставившие без света 22 населенных пункта, до этого в регионе также наблюдались отключения электричества, сообщает областная прокуратура.
"На контроле прокуратуры области продолжает оставаться ситуация с восстановлением электроснабжения в четырех районах области – Земетчинском, Башмаковском, Вадинском и Пачелмском. В связи с плохими погодными условиями после устранения повреждений на линиях электропередачи ночью возникали новые. На настоящий момент частично обесточено 22 населенных пункта", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых для восстановления электроснабжения в регионе.