Под Пензой более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. В Пензенской области из-за непогоды в ночь на понедельник произошли новые аварии на линиях электропередачи, частично оставившие без света 22 населенных пункта, до этого в регионе также наблюдались отключения электричества, сообщает областная прокуратура.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в воскресенье с 8.00 до 17.30 мск из-за дождя и сильного ветра на территории Пензенской области происходили массовые аварийные отключения на сетях филиала ПАО "МРСК Волги" – "Пензаэнерго". В зоне отключения находились 4,85 тысячи человек, энергоснабжение восстановили вечером в воскресенье. Губернатор области Иван Белозерцев взял ситуацию под контроль и ввел в регионе режим повышенной готовности.

"На контроле прокуратуры области продолжает оставаться ситуация с восстановлением электроснабжения в четырех районах области – Земетчинском, Башмаковском, Вадинском и Пачелмском. В связи с плохими погодными условиями после устранения повреждений на линиях электропередачи ночью возникали новые. На настоящий момент частично обесточено 22 населенных пункта", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых для восстановления электроснабжения в регионе.