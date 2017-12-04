Мать убитого в Воркуте школьника получит 1,4 миллиона рублей компенсации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Воркутинский городской суд Коми удовлетворил гражданский иск о взыскании 1,4 миллиона рублей компенсации в пользу матери 12-летнего школьника, убитого сверстниками в феврале, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эллина Караульнова.

По данным следствия, 3 февраля после занятий 12-летний школьник не вернулся домой. Позднее было найдено тело мальчика, установлены подростки, причастные к его гибели. Ими оказались два его сверстника. По версии следствия, между подростками произошла драка, погибшему были нанесены многочисленные удары ножом, от которых он скончался на месте. После этого нападавшие закопали тело мальчика в снегу.

Как отметила Караульнова, суд частично удовлетворил исковые требования. "В пользу матери погибшего школьника взыскано 600 тысяч рублей с матери одного из нападавших, а также по 250 тысяч рублей с обоих родителей второго виновного. С управления образования администрации Воркуты взыскано 300 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

По её словам, также суд взыскал с каждого из ответчиков компенсации за судебные расходы на общую сумму 11 тысяч рублей. Изначально мать погибшего школьника заявляла требования взыскать с каждого из трёх ответчиков по 1 миллиону рублей, а также судебные расходы на общую сумму 47 тысяч рублей, отметила собеседница агентства. Решение суда в законную силу не вступило.

В мае Воркутинский городской суд удовлетворил ходатайства о помещении двоих 11-летних пятиклассников в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года. СУСК РФ по Коми прекратил уголовное дело в отношении подростков, поскольку они не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

В июне директор школы №43 Воркуты Людмила Мурина была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Приговором суда Муриной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года. Суд отмечал, что директор, знавшая о конфликте подростков, не обеспечила надлежащей профилактической работы с ними и не предприняла должных мер по его урегулированию.