Мать убитого в Воркуте школьника получит 1,4 миллиона рублей компенсации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Воркутинский городской суд Коми удовлетворил гражданский иск о взыскании 1,4 миллиона рублей компенсации в пользу матери 12-летнего школьника, убитого сверстниками в феврале, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эллина Караульнова.
Как отметила Караульнова, суд частично удовлетворил исковые требования. "В пользу матери погибшего школьника взыскано 600 тысяч рублей с матери одного из нападавших, а также по 250 тысяч рублей с обоих родителей второго виновного. С управления образования администрации Воркуты взыскано 300 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
По её словам, также суд взыскал с каждого из ответчиков компенсации за судебные расходы на общую сумму 11 тысяч рублей. Изначально мать погибшего школьника заявляла требования взыскать с каждого из трёх ответчиков по 1 миллиону рублей, а также судебные расходы на общую сумму 47 тысяч рублей, отметила собеседница агентства. Решение суда в законную силу не вступило.
В мае Воркутинский городской суд удовлетворил ходатайства о помещении двоих 11-летних пятиклассников в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года. СУСК РФ по Коми прекратил уголовное дело в отношении подростков, поскольку они не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
В июне директор школы №43 Воркуты Людмила Мурина была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Приговором суда Муриной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года. Суд отмечал, что директор, знавшая о конфликте подростков, не обеспечила надлежащей профилактической работы с ними и не предприняла должных мер по его урегулированию.