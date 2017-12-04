"Россети" назвали предварительную причину нарушения энергоснабжения в Чечне

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Электросетевая компания "Россети" назвала предварительной причиной нарушения энергоснабжения 878,8 тысячи человек в Чечне сбой в работе вторичных систем на подстанции "Грозный-330".

"Предварительно причиной технологического сбоя стало нарушение в работе вторичных систем на подстанции "Грозный-330", — говорится в сообщении.

В воскресенье, 3 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о временных перебоях энергоснабжения в Грозном, добавив, что подача электричества уже восстановлена.

По данным Минэнерго РФ, 3 декабря в 20.02 мск на подстанции на 330 кВ "Грозный" (филиал компании "ФСК ЕЭС", входит в "Россети") отключились выключатели трех автотрансформаторов. В итоге было обесточено оборудование нескольких подстанций. Без электроснабжения оставались около 878,8 тысячи человек. В 20.52 всем потребителям было подано напряжение.

В Грозном сейчас для повышения надежности электроснабжения компания ОГК-2, входящая в "Газпром энергохолдинг", ведет строительство электростанции мощностью 360 МВт. Согласно распоряжению правительства, ОГК-2 должна ввести в эксплуатацию два энергоблока по 180 МВт Грозненской ТЭС в конце июня и конце декабря 2018 года.