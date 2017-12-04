Найденные в морге наркотики помогли пресечь контрабанду кокаина в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Найденные в морге восемь контейнеров с кокаином в теле иностранца помогли московской полиции раскрыть контрабанду наркотиков из-за рубежа, члены группировки арестованы, сообщил в понедельник врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

По его словам, в полицию поступило сообщение из морга о том, что при вскрытии тела умершего гражданина одного из государств дальнего зарубежья были обнаружены восемь контейнеров из полимерного материала с кокаином общим весом около 80 граммов. Полиция выяснила, что иностранец некоторое время назад прибыл в Москву со своим братом в качестве курьера-перевозчика наркотического средства.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром", оперативниками ГУНК МВД России задержали четверых подозреваемых, в том числе организатора противоправной деятельности", — сказал Титов.

Задержанными, по его словам, оказались трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель Москвы. При попытке приобретения одного килограмма кокаина были задержаны еще двое иностранных граждан, добавил Титов. У одного из них полицейские изъяли восемь патронов.

"В результате проведенных мероприятий был перекрыт канал и пресечена незаконная деятельность организованной группы, осуществлявшей поставки контрабандным путем наркотического средства из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье для дальнейшего сбыта", — отметил Титов.

Он уточнил, что было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", "Контрабанда наркотических средств", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Суд заключил задержанных под стражу.