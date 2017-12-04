В забое шахты "Распадская" после эвакуации остаются четверо горняков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Из шахты "Распадская" Кемеровской области эвакуированы 456 горняков после возгорания газа на поверхности, четверо остаются в забое, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"На поверхность выведены 456 шахтеров, в забое остаются четыре человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной эвакуации горняков стало возгорание метана на поверхности шахты.

Как уточнил представитель ведомства, находящиеся под землей четверо горняков обеспечивают "жизнеобеспечение шахты", их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, более 400 горняков шахты "Распадская" (ПАО "Распадская", входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске в понедельник эвакуировали из-за пожара на поверхности предприятия, информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели, говорил РИА Новости источник в региональной администрации.