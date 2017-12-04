Под Тверью двое подростков утонули, пытаясь перейти реку по льду

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Двое подростков утонули в Тверской области, пытаясь перейти реку по льду, чтобы скорее попасть домой, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"Третьего декабря 2017 года в вечернее время в следственный отдел СК России поступило сообщение о том, что в районе дома 25 по улице Набережная города Красный Холм в реке Неледина утонули два подростка 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

"Установлено, что несовершеннолетние по пути к себе домой шли по льду на реке Неледина и провалились под неокрепший лёд. В настоящее время тела подростов обнаружены, в ходе их осмотра видимых телесных повреждений не установлено", — отмечает следствие.

В рамках процессуальной проверки назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.