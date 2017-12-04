Более 450 человек эвакуировали из шахты "Распадская" из-за пожара

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. Архивное фото

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 4 дек — РИА Новости. Горняков шахты "Распадская" в Междуреченске эвакуировали из-за возгорания метана на поверхности, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.

"Выведены 456 шахтеров, в забое остаются четыре человека", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жизни находящихся под землей горняков ничего не угрожает.

По данным источника в региональной администрации, информация об инциденте поступила в экстренные службы в 11:40 по местному времени (в 7:40 мск). На месте работают пожарные и горноспасатели.

Шахта "Распадская" — ведущее предприятие публичного акционерного общества (ПАО) "Распадская". Сдана в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность шахты — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.

ПАО "Распадская" входит в состав горнодобывающей группы Evraz.