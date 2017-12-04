В Чувашии назвали недоразумением инцидент с депутатом, якобы укравшим сумку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Госсовет Чувашии считает недоразумением инцидент с депутатом Кияметдином Мифтахутдиновым, по данным ряда СМИ, укравшим в аэропорту сумку с деньгами, сообщил РИА Новости представитель чувашского парламента.

Ранее СМИ написали, что на прошлой неделе в аэропорту Пулково в Петербурге произошла кража сумки с деньгами. По данным СМИ, в Москве полиция задержала Мифтахутдинова, который возвращался транзитом домой: сотрудники полиции еще в Петербурге на камерах наблюдения увидели, что депутат взял чужую сумку с собой в самолет.

"Это недоразумение, нелепое стечение обстоятельств. Мифтахутдинов думал, что это сумка его коллеги, с которой он находился в аэропорту, и женщина забыла ее. Депутат хотел помочь женщине, взял сумку, а она оказалась чужой. Теперь из-за своих хороших побуждений человеку придется оправдываться", — сказал представитель Госсовета Чувашии.

Он считает, что уголовного дела в отношении депутата, скорее всего, возбуждать не будут после того, как разберутся в обстоятельствах. Однако итоговое решение будет принимать владелец сумки.

"Забирать или нет заявление о краже сумки из полиции – это его право", — добавили в Госсовете.