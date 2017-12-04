В Петербурге задержали предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника автоаварии в Петербурге, в результате которой погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в Невском районе города в ночь на 2 декабря.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ленинградской области сотрудники полиции задержали предполагаемого 25-летнего виновника аварии, водителя автомобиля Mercedes", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальная санкция – 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.