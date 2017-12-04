В СК сообщили, когда родные смогут забрать тело бейсджампера Погребова

ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Родственники смогут забрать тело бейсджампера Александра Погребова, погибшего в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в понедельник или вторник после завершения экспертизы, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по республике.

Утром в субботу, 2 декабря, поступило сообщение, что на поляне Азау проводили полеты парапланеристы, один из них совершил плановую посадку, а второй, житель Московской области, не смог приземлится в назначенном месте. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС нашли тело погибшего подо льдом в реке в ущелье Азау.

"После завершения экспертизы сегодня или завтра родственники могут забрать тело, личность установлена", — сказал собеседник агентства.

Погибшим оказался известный российский бейсджампер Александр Погребов — фигурант дела о покраске в цвета украинского флага шпиля высотки на Котельнической набережной в Москве, сообщила ранее РИА Новости его адвокат Ольга Лукманова, отметив, что трагедия произошла 1 декабря при прыжке в Баксанском ущелье.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что причиной смерти бейсджампера могло стать удушье. По предварительным данным, спортсмен, который совершал полет в вингсьюте (специальный костюм-крыло), задохнулся подо льдом, куда его затащило после падения.