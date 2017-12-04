В Красноярском крае мужчина сломал плечо мальчику, вступившемуся за мать

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мужчина в Красноярском крае сломал семилетнему мальчику плечо, когда ребенок вступился за мать во время ссоры взрослых, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый 29-летний подозреваемый проживал вместе с 38-летней женщиной и двумя ее семилетними детьми. 7 ноября вся семья находилась дома, взрослые пили спиртное. Между подозреваемым и сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину. Семилетний мальчик решил вступиться за мать, тогда мужчина приподнял ребенка и бросил его на пол, сломав ребенку плечо.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, добавили в ведомстве.