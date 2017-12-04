В Хабаровске обыскивают дома четырех задержанных по делу об экстремизме

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы ведут обыски в домах четверых мужчин, задержанных в Хабаровске по подозрению в планировании атаки на администрацию одного из районов Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

В понедельник следствие проинформировало о задержании в Хабаровске четырех мужчин, двое из которых студенты. По версии следствия, в августе двое жителей Хабаровска организовали экстремистское сообщество, в которое вовлекли двоих знакомых, для совершения преступлений против лиц неславянского вида. Как отмечал СК, подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению взрывчатых веществ, в заброшенных зданиях учились стрелять из оружия и бросать бутылки с зажигательной смесью. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на продуктовый киоск, заявляло следствие.

Возбуждены уголовные дела по статьям "организация экстремистского сообщества", "участие в экстремистском сообществе".

"Сейчас по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Изымается информация из компьютеров и другие предметы, интересующие следствие. С задержанными работают следователи, решается вопрос о мере пресечения", — сказал собеседник агентства.