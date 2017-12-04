Суд заочно арестовал россиянина за вступление в "Правый сектор"*

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Гражданин России, вступивший в ряды запрещенной организации "Правый сектор"*, заочно арестован, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Одним из фигурантов уголовного дела, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье… "Участие в деятельности экстремистской организации", является Александр Валов. По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он покинул РФ, направился на Украину и вступил в ряды "Правого сектора"*. Валов систематически принимал участие в мероприятиях этой организации, вел их видео- и фотосъемку, а также пропагандировал экстремистскую деятельность в Интернете.

Следствие располагает данными, что в настоящее время Валов принимает участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона "Азов" за денежное вознаграждение. В этой связи его действия будут дополнительно квалифицированы по статье УК РФ о наемничестве.

"Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации "Правый сектор"*, вне зависимости от их гражданства, будет продолжена", — добавила Петренко.

* Запрещена в России