Источник сообщил, что заявивший о бомбе в Домодедово пассажир был пьян

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пассажир в столичном аэропорту Домодедово, заявивший о наличии у него бомбы, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе Домодедово сообщили, что в 22.15 мск в воскресенье в ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В ходе досмотра запрещенных к перевозке предметов у него не было обнаружено. Один из выходов аэропорта был перекрыт, обслуживание рейсов и пассажиров проходило штатно. Мужчина был доставлен в дежурную часть, транспортная полиция проводит проверку.

"Человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения", — рассказал собеседник агентства.