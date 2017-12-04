В московском хостеле произошел пожар

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пожар произошел в хостеле в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуированы около 60 человек, огонь уже потушен, сообщает столичное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в понедельник в 7.29 мск поступило сообщение о возгорании в здании на улице Суворовской, дом 2А, где располагается хостел.

"Происходило загорание личных вещей и мебели в мансардной части административного здания на общей площади около 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара в целях обеспечения безопасности пожарные вывели из здания порядка 60 человек", — говорится в сообщении.

Пожар потушен в 8.18, информация о пострадавших не поступала, отмечает спасательное ведомство.