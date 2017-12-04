Во Владивостоке моряк попытался незаконно ввезти знаки японских пожарных

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Таможенники конфисковали у россиянина во Владивостоке незаконно ввезенные в РФ нагрудные знаки японских пожарных, которые являются культурными ценностями, сообщает Владивостокская таможня.

"Нагрудные знаки пожарной ассоциации Японии были обнаружены среди незадекларированных товаров в ходе таможенного наблюдения за разгрузкой судна, прибывшего во Владивосток из порта Тояма, у одного из членов экипажа. Россиянин приобрел их в японском порту. По заключению эксперта министерства культуры Российской Федерации, указанные награды представляют определенную культурную, историческую и материальную ценность", — говорится в сообщении.

Владивостокская таможня передала коллекцию из 25 наград в Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева, уточнили в ведомстве.

В начале 2016 года Владивостокская таможня передала в музей монету Российской империи 1873 года, которую обнаружили у авиапассажира, следующего в Южную Корею. А годом ранее в Приморскую государственную картинную галерею передана икона "Иисус Христос Вседержитель", которую также задержали в аэропорту Владивостока при попытке вывоза.