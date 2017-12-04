Сбившему троих человек в Москве пьяному водителю грозит до семи лет колонии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пьяному водителю, сбившему трех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в Москве, грозит до семи лет лишения свободы.

По данным ГУМВД России по Москве, в воскресенье вечером на Алтуфьевском шоссе пьяный водитель автомобиля Skoda проехал на красный свет и сбил трех пешеходов — членов одной семьи. Мать, отец и сын пересекали пешеходный переход на разрезающий сигнал светофора. После ДТП они были госпитализированы, трехлетний мальчик скончался.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)" — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.