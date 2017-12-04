"Аэрофлот" отменил 60 рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил 60 рейсов, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 4 декабря, а также перенес вылет еще 35 рейсов, сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Хельсинки, Рим, Симферополь и Краснодар.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево" "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на 4 декабря… Проводится оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — отмечается в сообщении.

Пассажиры отменных рейсов будут перевезены на последующих рейсах, говорится на сайте.

Ранее главное управление МЧС России по Москве сообщило, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве и Московской области до 22.00 4 декабря.