В Хабаровске предотвратили готовящуюся атаку на администрацию района

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Следствие в Хабаровском крае возбудило уголовное дело в отношении четверых мужчин, которые подозреваются в организации экстремистского сообщества и планировании нападения на администрацию одного из районов города Хабаровска, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество националистического характера. Как полагают следователи, в данную преступную группу они вовлекли двоих своих знакомых, а затем решили совершать преступления против лиц неславянского вида.

"Подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего сообщества. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое подозреваемых являются студентами хабаровского высшего учебного заведения, один мужчина проживал в Еврейской автономной области.

"В отношении четверых подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "организация экстремистского сообщества", "участие в экстремистском сообществе". Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в СУСК.

Следователи также добавили, что активную роль в расследовании принимают сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.