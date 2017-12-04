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Происшествия

"Не раскрылся парашют": СК назвал версию гибели бейсджампера Погребова

05:0804.12.2017
(обновлено: 05:13 04.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАлександр Погребов. Архивное фотоАлександр Погребов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. По данным следственных органов Кабардино-Балкарии, предварительная версия гибели бейсджампера Александра Погребова — нераскрывшийся парашют, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

Бейсджамеры выкрасили шпиль высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руферы, оправданные по делу о покрашенной звезде, получили компенсацию

Утром в субботу поступило сообщение о пропаже на поляне Азау парапланериста из Московской области, который не приземлился в назначенном месте. Тело мужчины было обнаружено подо льдом в реке спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по данному инциденту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего и причины смерти.

Смерть бейсджампера подтвердила адвокат Ольга Лукманова. Она добавила, что трагедия произошла 1 декабря в Баксанском ущелье.

Осквернение высотки

Погребов и трое его товарищей были фигурантами резонансного дела о покраске в цвета украинского флага шпиля высотки на Котельнической набережной в Москве в августе 2014 года. Их задержали после прыжка с крыши здания, после чего они более года провели под домашним арестом. Молодым людям были предъявлены обвинения по двум статьям — "вандализм" и "хулиганство".

Парашютисты-бейсджамперы Анна Лепешкина, Евгения Короткова, Александр Погребов, Алексей Широкожухов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оправданные судом в Москве бейсджамперы продолжат прыгать с парашютом

Звезду, как установило следствие, раскрасил украинский руфер Павел Ушевец (Гриша Мустанг), его акция не была связана с прыжком бейсджамперов. Он был заочно арестован.

Следствие признало, что россияне не участвовали в вандализме. Они были оправданы и получили компенсацию в размере более двух миллионов рублей.

После оглашения приговора, бейсджамперы заявили о намерении вернуться в парашютный спорт, так как являются профессиональными спортсменами.

Не первый погибший участник скандала

В июле при выполнении бейс-прыжка в горах в Швейцарии погиб другой фигурант этого дела — бейсджампер Алексей Широкожухов. Об этом его отец написал в Twitter.

Неизвестные выкрасили шпиль высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погиб руфер, проходивший по делу о покраске звезды на московской высотке

Бейсджампинг — экстремальный вид парашютного спорта, для занятия которым не требуется самолет или вертолет. Его история началась в 1980-х годах прошлого века, когда парашютисты начали прыгать с отвесных скал Северной Америки и фьордов Норвегии. В начале 1990-х с появлением специального оборудования новое увлечение стало набирать популярность по всему миру. Минимальная высота объекта, с которой прыгают опытные спортсмены, составляет 50 метров, а максимальная превышает километр.

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Происшествия
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Евгений Коромыслов-Ничипорук
А почему так много слов об этом? Кто платил за краску и работу?
05:35
04.12.2017
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