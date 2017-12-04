В Пензенской области восстановили энергоснабжение

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Энергоснабжение в Пензенской области, где из-за ледяного дождя остались без света около 4,85 тысячи человек и 43 социально значимых объекта, полностью восстановлено, говорится в материалах ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, в воскресенье с 8.00 мск из-за дождя и сильного ветра на территории Пензенской области происходили массовые аварийные отключения на сетях филиала ПАО "МРСК Волги" – "Пензаэнерго". По данным областной прокуратуры, в результате без электроснабжения остались около 4,7 тысячи человек. Губернатор области Иван Белозерцев взял ситуацию под контроль и ввел в регионе режим повышенной готовности.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 31 населенном пункте (около 4,85 тысячи человек); социально значимые объекты — 43… Всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах участвовали 103 человека в составе 22 бригад и 37 единиц специальной техники.