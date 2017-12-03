В Чечне более 870 тысяч человек почти час оставались без света

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Чечне в воскресенье вечером более 870 тысяч человек почти час оставались без света, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о временных перебоях энергоснабжения в Грозном, причиной послужило аварийное отключение подстанции "Грозный-330". Кадыров добавил, что подача электричества полностью восстановлена.

По данным ведомства, 3 декабря в 20.02 мск на подстанции на 330 кВ "Грозный" (филиал компании "ФСК ЕЭС") отключились выключатели трех автотрансформаторов. Причина этого выясняется. В итоге было обесточено оборудование нескольких подстанций.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 878,8 тысячи человек). В 20.52 всем потребителям подано напряжение", — говорится в материалах Минэнерго.