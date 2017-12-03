Большинство жильцов дома в Оренбуржье вернулись в квартиры после взрыва

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

УФА, 3 дек – РИА Новости. Жильцы неповрежденных подъездов в жилом доме в оренбургском Новотроицке, где накануне произошел взрыв бытового газа и здание получило повреждения, вернулись в свои квартиры, сообщает МЧС по Оренбургской области.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. Власти области сообщали, что решение по дому будет принято только после тщательного обследования здания, так как на фасаде есть повреждения.

"Жители 1, 2, 3, 4 и частично 6-го подъездов в количестве 121 человек, 22 их которых это дети, вернулись в свои квартиры. Ограничен доступ жильцов 5-го подъезда и пяти смежных квартир 6-го подъезда", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС области, из квартир поврежденного подъезда собственники смогли вывезти все ценные вещи.

При этом специалисты провели комплексное обследование несущих конструкций дома, предварительные результаты оформлены актом, детальное заключение будет предоставлено 7 декабря.

"Организована выплата 17 семьям пострадавших квартир по 10 тысяч рублей на семью, прорабатывается вопрос о дальнейшем оказании материальной помощи", — сообщает ведомство.