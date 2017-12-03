Энергоснабжение в двух районах Пензенской области восстановили

САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение в двух из четырех районов Пензенской области, которые в воскресенье остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, в воскресенье с 8.00 мск из-за дождя и сильного ветра на территории Пензенской области происходят массовые аварийные отключения на сетях филиала ПАО "МРСК Волги" – "Пензаэнерго", в результате без электроснабжения остались 4,2 тысячи человек.

"Фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. Было нарушено электроснабжение десятков населенных пунктов… На данный момент полностью восстановлено энергоснабжение в Вадинском и Башмаковском районах. В Лунинском и Земетчинском районах работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Губернатор области Иван Белозерцев лично контролирует ход борьбы со стихией. "Из-за неблагоприятных погодных условий в Пензенской области в воскресенье был объявлен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий стихии принимают участие 96 человек оперативного ремонтного персонала в составе 16 бригад. Кроме того, еще 8 бригад направлены в зону аварий из других районов Пензенской области и столько же бригад из других регионов.

По данным областной прокуратуры, были обесточены 26 населенных пунктов в регионе, в зоне отключения оказались около 4,7 тысячи жителей. "Органы прокуратуры области держат на контроле ситуацию, связанную с массовым отключением электроснабжения. Контролируется организация энергоподачи на социально значимые объекты, попавшие в зону отключения", — говорится в сообщении.