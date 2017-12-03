Специалисты оценивают состояние дома под Оренбургом после взрыва газа

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

УФА, 3 дек – РИА Новости. Специалисты продолжают оценивать состояние конструкций жилого дома в оренбургском Новотроицке, где накануне произошел взрыв бытового газа и здание получило повреждения, сообщает МЧС по Оренбургской области.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. Власти области сообщали, что решение по дому будет принято только после тщательного обследования здания, так как на фасаде дома есть повреждения.

"Сейчас специалисты комплексно обследуют несущие конструкции дома, кроме того проводится оценка пригодности квартир для проживания", — говорится в сообщении регионального МЧС.

Отмечается, что одновременно проводится вывоз ценных вещей из квартир подъезда, где произошел взрыв газа. Городские власти решают вопрос материальной поддержки собственников поврежденных квартир.

В пресс-службе МЧС сообщают, что из 150 эвакуированных жильцов, только трое проживают в пункте временного размещения, остальные находятся у родственников и знакомых.