В Пензенской области более четырех тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Пензенской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Отмечается, что температура на улице составляет примерно минус два градуса. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с помощью резервных источников.
Добавляется, что ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.