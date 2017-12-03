В Пензенской области более четырех тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Пензенской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"3 декабря с 08-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер 14 м/с) на территории Пензенской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Волги" – "Пензаэнерго")… без электроснабжения остались бытовые потребители 4200 человек)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура на улице составляет примерно минус два градуса. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с помощью резервных источников.

Добавляется, что ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.