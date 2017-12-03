В ДТП в Оренбургской области пострадали пять человек

УФА, 3 дек – РИА Новости. Пять человек получили различные травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Оренбургской области, ведется проверка, сообщает областное МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в воскресенье в четырех километрах от оренбургского города Сорочинск на трассе "Оренбург-Самара". Столкнулись две "Лада Калина".

"В результате аварии оба водителя и три пассажира с различными переломами и травмами были госпитализированы в Сорочинскую центральную больницу", — сообщает МВД.

Полицейские установили, что авария произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, один водитель не уступил дорогу и допустил столкновением с двигающимся по главной дороге другим автомобилем.