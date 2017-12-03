В Иркутской области при хлопке газа в жилом доме погиб человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в Усть-Куте в Иркутской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Согласно сообщению, 3 декабря в 11.52 (06.52 мск) в Усть-Куте произошел хлопок бытового газа в многоквартирном жилом доме.

"Медицинская помощь потребовалась пятерым людям, в том числе человеку, находившемуся в тот момент в квартире на первом этаже. Житель квартиры на втором этаже погиб", — говорится в сообщении.

По словам капитана внутренней службы Виктор Крохта, начальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона, всего из дома было эвакуировано около 100 человек.

Отмечается, что на месте происшествия работают пять единиц техники и 23 человека от МЧС РФ. Власти города принимают решение о расселении жильцов на время, пока спецкомиссия будет проводить оценку состояния дома и принимать решение о возможности дальнейшего проживания в нем.

Жилой дом, где произошел хлопок, не газифицирован, добавляется в сообщении. По предварительной информации, газовый баллон находился в квартире на первом этаже, где по неизвестной пока причине и произошел хлопок.