В Екатеринбурге ликвидировали крупную аварию на теплосетях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Крупная авария, произошедшая 2 декабря на теплотрассе в Екатеринбурге, ликвидирована, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, повреждение трубопровода теплоснабжения было обнаружено днем 2 декабря на улице Советской в микрорайоне Пионерский поселок. В зону ограничения теплоснабжения попали 120 жилых домов и четыре образовательных учреждения.

"Аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода теплоснабжения по улице Советской завершены. 03.12.2017 в 01:30 (по местному времени) теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — уточняет ведомство.

По информации управления, в ликвидации последствий коммунальной аварии были задействованы 27 человек, 10 единиц техники. В частности, для ночных работ использовалась световая башня.