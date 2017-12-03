В Новосибирской области пятеро детей погибли при пожаре

НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет погибли при пожаре в частном трехквартирном доме в поселке Степной в Искитимском районе Новосибирской области, сообщило в воскресенье ГУМЧС по региону.
В ведомстве сообщили, что сообщение о возгорании в частном доме на трех хозяев поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07.15 (03.15 мск) 3 декабря. Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин.
"Очевидцы сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пятеро детей в возрасте от семи до полутора лет… При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара", — говорится в сообщении.
Представитель ГУМЧС уточнил, что, по предварительным данным, пятерых детей, после того как их мать умерла, воспитывал отец, которому во время пожара вместе с сожительницей удалось покинуть горящий дом.
В МЧС добавили, что в течение получаса пожар был локализован. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении участвовали 37 человек и восемь единиц техники. Все обстоятельства возникновения пожара выясняют дознаватели МЧС и следователи СК.
В Новосибирской области устанавливают причину ЧС https://t.co/ohrHeOhBb7 pic.twitter.com/7bCaxUf91Q— МЧС России НСО (@MCHS_NSO) 3 декабря 2017 г.