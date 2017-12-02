УФА, 2 дек — РИА Новости. Власти Оренбуржья встретились с жильцами жилого дома в Новотроицке, который пострадал после взрыва бытового газа, решение о возвращение людей в свои квартиры будет принято после обследования конструкций здания, сообщает МЧС по Оренбургской области.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. Власти области сообщали, что решение по дому будет принято только после тщательного обследования дома, так как на фасаде дома есть повреждения.

"На месте происшествия работает губернатор региона и и.о. главы города Новотроицка. Губернатор Юрий Берг встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва. В воскресенье запланировано обследование специализированной организацией несущих конструкций дома и эвакуация материальных ценностей с пострадавшего подъезда жилого дома, а так же принятие решения на возвращение людей в непострадавшие подъезды", — сообщает областной МЧС.

Отмечается, что в доме отключили газоснабжение, но остальные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Кроме того, на месте для оказания психологической помощи пострадавшим работает психолог, полиция организовала круглосуточную охрану дома.