В Оренбурге ликвидировали пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

УФА, 2 дек — РИА Новости. Более четырех часов спасатели тушили возгорание в торговом центре Оренбурга в субботу, открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС по Оренбургской области.

Пожар возник в субботу в торговом центре Оренбурга "Мега мир". Посетители и продавцы были эвакуированы, пострадавших нет. Горело 1500 квадратных метров, в ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов. Возгорание было локализовано в 17.04 (15.04 мск).

"По состоянию на 19.08 (17.08 мск) ликвидация открытого горения, проводится проливка, разборка конструкций. К ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС 147 человек и 35 единиц техники, от РСЧС 74 человека, 30 единиц техники", — сообщает областное МЧС.

Отмечается, что экологической службой проводятся замеры воздуха, превышение ПДК не зарегистрировано.