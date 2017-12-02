Два крупных ЧП в Оренбургской области: пострадал один человек

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

УФА, 2 дек – РИА Новости. Сразу два крупных ЧП произошли в субботу примерно в одно и то же время в Оренбургской области. В Новотроицке взорвался бытовой газ в жилом доме, пострадал один человек. В Оренбурге загорелся крупный торговый центр "Мега мир", по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Главное управление МЧС по области переведено в режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв газа в жилой доме

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. По данным пресс-службы МЧС по Оренбургской области, хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

В результате пострадал один мужчина, он госпитализирован в Новотроицкую больницу. Он получил 80% ожогов тела и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Из дома эвакуировали 150 человек. Шесть эвакуированных жильцов поселились в пунктах временного размещения, остальные пошли ночевать к родственникам и друзьям.

На место происшествия прибыл губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Также на месте оценят ситуацию министр ЖКХ области и руководители надзорных органов, в том числе газовой службы.

Дом будет обследован комплексом "Струна", который прибудет в Новотроицк из Казани в воскресенье. Власти области сообщали, что решение по дому будет принято только после тщательного обследования дома, так как на фасаде дома есть повреждения.

Пожар в ТЦ в Оренбурге

Крупный торговый центр "Мега мир", расположенный на проспекте Победы на северо-востоке Оренбурга, загорелся в субботу. В результате обрушилась кровля на общей площади 300 квадратных метров.

Спасатели локализовали возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС, пожару присвоен четвертый ранг сложности. В тушении пожара принимают участие 145 спасателей. Также на месте работают сотрудники полиции, территория ТЦ оцеплена.

Из здания были эвакуированы свыше 40 человек, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В здании ТЦ "Мега мир" был расположен вещевой рынок, там продавали одежду и обувь.

Проверки

Прокурор Оренбургской области поручил территориальным прокурорам провести проверки после пожара в торговом центре Оренбурга и взрыва газового баллона в Новотроицке. Прокуроры оценят ситуацию с учетом соблюдения норм законодательства и правомерности поведения ответственных лиц.

Также СУСК по региону начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в жилом доме в Новотроицке. Следователи осматривают место происшествия.