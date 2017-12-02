В Подмосковье задержали полицейского, вымогавшего деньги у продавцов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подмосковный полицейский, в течение двух лет вымогавший деньги у продавцов несанкционированных торговых точек, один из которых пытался совершить самосожжение, задержан, он обвиняется в превышении полномочий, сообщает в субботу пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.
Согласно данным следствия, в Королеве 20 ноября 2017 года один из полицейских облил неустановленным веществом автомобиль продавца с находящейся в нем продукцией. На следующий день хозяин торговой точки встретился с полицейским. В ходе встречи, по версии следствия, сотрудник полиции угрожал мужчине причинить ущерб его имуществу.
"В результате преступных действий сотрудников полиции мужчина совершил акт самосожжения и был госпитализирован… Один из сотрудников полиции, который долгое время терроризировал продавцов торговых рядов с целью материального обогащения, был изобличен и задержан. Мужчине предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что полицейский заключен под стражу. Следователи устанавливают сотрудников УМВД по Королеву, также причастных к преступлению.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили РИА Новости, что в главке сотрудники полиции проводят служебную проверку, по результатам которой обвиняемого уволят по отрицательным мотивам.
"Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", — заявили в главке.