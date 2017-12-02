В Подмосковье задержали полицейского, вымогавшего деньги у продавцов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подмосковный полицейский, в течение двух лет вымогавший деньги у продавцов несанкционированных торговых точек, один из которых пытался совершить самосожжение, задержан, он обвиняется в превышении полномочий, сообщает в субботу пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

Следствие установило, что с 24 ноября 2015 по 21 ноября 2017 года старший инспектор и неустановленные сотрудники УМВД по подмосковному Королеву требовали от продавцов, которые занимались несанкционированной торговлей, деньги и другие ценности за то, чтобы не закрывать их торговлю. Также полицейские угрожали совершить поджог торговых точек, если их условия не будут выполнены, утверждает следствие. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".

Согласно данным следствия, в Королеве 20 ноября 2017 года один из полицейских облил неустановленным веществом автомобиль продавца с находящейся в нем продукцией. На следующий день хозяин торговой точки встретился с полицейским. В ходе встречи, по версии следствия, сотрудник полиции угрожал мужчине причинить ущерб его имуществу.

"В результате преступных действий сотрудников полиции мужчина совершил акт самосожжения и был госпитализирован… Один из сотрудников полиции, который долгое время терроризировал продавцов торговых рядов с целью материального обогащения, был изобличен и задержан. Мужчине предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что полицейский заключен под стражу. Следователи устанавливают сотрудников УМВД по Королеву, также причастных к преступлению.

В СК добавили, что полицейский заключен под стражу. Следователи устанавливают сотрудников УМВД по Королеву, также причастных к преступлению.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили РИА Новости, что в главке сотрудники полиции проводят служебную проверку, по результатам которой обвиняемого уволят по отрицательным мотивам.

"Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", — заявили в главке.