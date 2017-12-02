Пострадавший при взрыве газа под Оренбургом находится в тяжелом состоянии

УФА, 2 дек — РИА Новости. Пострадавший при взрыве газового баллона в жилом доме в оренбургском Новотроицке находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи.

"Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он в реанимации. Мужчина получил 80% ожогов тела. С его слов в квартире, где произошел взрыв, кроме него никого не было", — сказала Самойлова.